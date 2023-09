Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfall im Leutenbachtunnel

Aalen (ots)

Leutenbach: Unfall im Leutenbachtunnel

Am Dienstagvormittag gegen 09 Uhr befuhr ein 63-jähriger Porsche-Fahrer die B14 in Richtung Stuttgart. Hinter einem 26-jährigen Mercedes-Fahrer verlor er im Leutenbachtunnel die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit dem Mercedes. Anschließend prallten beide Fahrzeuge gegen die Tunnelwand. Der 26-Jährige wurde dabei leicht verletzt und kam mit einem Rettungswagen in eine Klinik. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 40 000 Euro. Der Tunnel wurde während der Unfallaufnahme und der Fahrbahnreinigung kurzzeitig voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell