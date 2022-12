Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt: Zwei Container gestohlen

Lastwagen für Abtransport genutzt?/ Wer hat etwas gesehen?

Pfungstadt (ots)

Am Dienstagmorgen (20.12.) ist der Diebstahl eines neuwertigen Toiletten- sowie Baucontainers entdeckt und Anzeige bei der Polizei erstattet worden. Beide Container standen auf einem Baustellengelände am Ortsrand von Pfungstadt-Hahn "An der Gehrengasse". Der Wert der Beute beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Für den Abtransport dürften die Täter einen Lastwagen mit Auflieger oder Kran verwendet haben. Möglicherweise wurden sie bei ihrem Vorgehen beobachtet? Hinweise von Zeugen werden an das Kommissariat 42 von der Pfungstädter Polizei erbeten (Rufnummer 06257/9509).

