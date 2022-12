Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Rentner fährt gegen zwei Hauswände und einen Pkw - hoher Sachschaden

Ober-Ramstadt (ots)

Ein Leichtverletzter, zwei beschädigte Pkw, zwei beschädigte Hauswände und etwa 50.000 EURO Sachschaden lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstagmorgen (20.12.) in der Prälat-Diehl-Straße. Ein 77-jähriger Rentner aus dem Kreis Darmstadt-Dieburg setzte gegen 10:00 Uhr im Rahmen eines Einparkvorgangs mit seinem Pkw zurück und durchbrach zuerst ein metallenes Eingangstor, touchierte ein parkendes Fahrzeug und kam anschließend im Eingangsbereich des Gebäudes eines Pflegeteams zum Stehen. Hierbei wurde das Gebäude stark beschädigt. Aus bisher ungeklärter Ursache fuhr der ältere Herr mit seinem Pkw nun vorwärts und kollidierte mit einer weiteren vor ihm befindlichen Hauswand eines Mehrfamilienhauses. Durch die Kollisionen entstand am Pkw Totalschaden. Der 77-Jährige kam mit leichten Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus. Die Feuerwehr sowie zwei Baufachberater des THW mussten das Gebäude des Pflegeteams bzgl. einer möglichen Einsturzgefahr begutachten.

Berichterstatter: Kohl, POK (Pst. Ober-Ramstadt)

