Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Sturmschäden durch herabfallenden Ast

Sömmerda (ots)

In der Nacht vom 20.05.2022 auf den 21.05.2022 ist vermutlich aufgrund des Unwetters ein großer Ast eines anliegenden Baumes auf 3 parkende Pkws in Sömmerda, in der Albrecht-Dürer Straße gefallen. Es entstand insgesamt ein Sachschaden an den Pkws von geschätzten 3500EUR. Die Feuerwehr beseitigte die Verkehrsbehinderung durch den Ast. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. (LM)

