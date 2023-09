Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Auffahrunfall

Eine 55-jährige Jeep-Fahrerin befuhr am Montagmittag gegen 12:20 Uhr die Crailsheimer Straße. An der Kreuzung mit der Ellwanger Straße, missachtete die 55-Jährige die Ampelanlage und kollidierte mit einer 39-jährigen VW-Fahrerin und einem 62-jährigen Skoda-Fahrer, welche ordnungsgemäß von der Ellwanger Straße aus anfuhren. Durch den Unfall wurden die drei beteiligten Verkehrsteilnehmer leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 40 000 Euro.

Gaildorf: Unfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte am Montag zwischen 16 Uhr und 17 Uhr einen in der Bahnhofstraße am Fahrbahnrand geparkten VW. Dabei verursachte er Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der Polizeiposten Gaildorf hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07971 95090 um Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher.

Blaufelden: Unfall an Bahnübergang

Am Montagmorgen gegen 06:45 Uhr befuhr ein 31-jähriger Lkw-Fahrer die B290 von Bad Mergentheim kommen in Richtung Blaufelden. An einem Bahnübergang übersah er das rote Blinklicht und streifte die sich schließenden Schranken. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 5500 Euro. Das Polizeirevier Crailsheim sucht unter der Telefonnummer 07951 4800 weitere Zeugen, welche den Unfall beobachten konnten.

