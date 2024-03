POL-BI: Dritte gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und des Polizeipräsidiums Bielefeld zu einem vollendeten Tötungsdelikt in der Bielefelder Innenstadt

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Mitte- In der Nacht von Freitag, 08.03.2024, auf Samstag, schlugen und traten Täter einen Bielefelder, so dass dieser kurzzeitig bewusstlos war. Die Polizei sucht Zeugen. Ein 30-jähriger Bielefelder ging auf der Friedrich-Verleger-Straße, von der Turnerstraße kommend, in Richtung Jahnplatz. Er bemerkte gegen 00:05 Uhr in Höhe der Bushaltestelle Jahnplatz, nahe der Wilhelmstraße, drei ...

mehr