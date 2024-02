POL-KI: 240222.1 Kiel: Festnahme nach versuchtem Kellereinbruch

Schönberg (ots) - Samstagvormittag kam es in einer Fischräucherei in Schönberg zu einem Feuer. Eine Frau starb, zwei Männer erlitten Verletzungen. Das Gebäude brannte bis auf die Grundmauern nieder. Die Kriminalpolizei Plön nahm die Ermittlungen auf. Am 17.02.24 gegen 10:20 Uhr entwickelte sich in der Fischräucherei in der Straße Promenade 20 ein Feuer. Zu ...

