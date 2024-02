Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 240220.2 Altenholz: Die Kriminalpolizei Kiel sucht Zeugen nach einem Einbruch

Altenholz (ots)

In der Nacht vom 17.02.24 auf den 18.02.24 kam es in einer karitativen Einrichtung in der Straße Am Buchholz in Altenholz-Klausdorf zu einem Einbruch. Unbekannte stahlen aus dem Objekt einen Tresor und einen Schlüssel samt Fahrzeug. Das Kommissariat 12 der Kieler Kriminalpolizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Der oder die Täter brachen in der Nacht zu Sonntag zwischen 18:00 Uhr und 06:15 Uhr in das Objekt ein. Durch das Entfernen eines Schließzylinders an der Nebeneingangstür verschafften sich die Täter Zugang zum Gebäude und stahlen einen in den Räumlichkeiten befindlichen Tresor. Der Schlüssel für ein zur Einrichtung gehörendes Fahrzeug wurde ebenfalls aus den Räumlichkeiten entwendet. Offenbar haben sich der oder die Täter im Anschluss mit dem Fahrzeug entfernt. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen weißen Opel Combo mit auffallenden Werbeaufschriften handeln (siehe Foto).

Das Kommissariat 12 der Kriminalpolizei Kiel sucht nun Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum auffällige Beobachtungen gemacht haben, das Fahrzeug gesehen haben oder anderweitig zur Aufklärung der Tat beitragen können. Sie werden gebeten sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 0431 / 160 3333 in Verbindung zu setzen.

Stephanie Lage

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell