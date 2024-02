Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 240219.1 Schönberg: Eine Tote und zwei Verletzte nach Brand in Fischräucherei

Schönberg (ots)

Samstagvormittag kam es in einer Fischräucherei in Schönberg zu einem Feuer. Eine Frau starb, zwei Männer erlitten Verletzungen. Das Gebäude brannte bis auf die Grundmauern nieder. Die Kriminalpolizei Plön nahm die Ermittlungen auf.

Am 17.02.24 gegen 10:20 Uhr entwickelte sich in der Fischräucherei in der Straße Promenade 20 ein Feuer. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich fünf Mitarbeiter in dem Gebäude. Vier der Mitarbeiter konnten sich selbständig aus dem Gebäude retten, eine 58-jährige Frau konnte im Rahmen der Löscharbeiten durch die Feuerwehr nur noch tot geborgen werden. Ein 38-jähriger Mann erlitt eine Rauchgasvergiftung und kam in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Ein 41-jähriger Feuerwehrmann der Freiwilligen Feuerwehr Schönberg zog sich bei den Löscharbeiten eine Verletzung der Schulter zu. Das Geschäftsgebäude brannte bis auf die Grundmauern nieder, das angrenzende Wohngebäude wurde durch den Brand ebenfalls beschädigt.

Neben der Freiwilligen Feuerwehr Schönberg waren die Wehren Probstei Nord, Stakendorf und Krummbek-Bendfeld an den Löscharbeiten beteiligt. Diese konnten ein Übergreifen der Flammen auf die weiteren Gebäude links und rechts verhindern.

Nach jetzigem Ermittlungsstand könnte es sich um einen Unfall oder einen technischen Defekt handeln. Die Kriminalpolizei Plön führt die weiteren Ermittlungen und wird heute im Laufe des Tages eine erneute Brandortbegehung durchführen.

Stephanie Lage

