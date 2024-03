POL-BI: Auf der Autobahn ausgebremst - nach Auffahrunfall Unfallfahrer gesucht

Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Stieghorst - An der Schneidemühler Straße suchte ein Mann in der Nacht auf Dienstag, 12.03.2024, eine Spielothek auf und nahm Bargeld an sich. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 00:30 Uhr betrat der maskierte Täter die Spielhalle über die Eingangstür an der Vorderseite des Gebäudes, nahe der Stieghorster Straße. Unter Vorhalten einer Schusswaffe forderte er wiederholt die Herausgabe ...

