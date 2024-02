LPI-GTH: Unter Drogen am Straßenverkehr teilgenommen

Ilmenau, Pendlerparkplatz an der BAB 71, Anschlußstelle Ilmenau-West (Ilm-Kreis) (ots) - Am Samstag, den 10.02.2024 zwischen 14:15 Uhr und 18:05 Uhr schlug ein Unbekannter die Fensterscheibe der hinteren Tür an der Fahrerseite eines Pkw Nissan ein und entwendete aus dem Fahrzeuginnenraum eine Damenhandtasche mit Schlüsselbund im Gesamtwert von circa 300,-EUR. Der Sachschaden an der zerstörten Scheibe wurde mit circa ...

