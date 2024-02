Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Berauscht von der Fahrbahn abgekommen und dabei verletzt

L 1047 Hohe Tanne Rtg. Möhrenbach (Ilm-Kreis) (ots)

Am Samstag, den 10.02.2024 gegen 19:45 Uhr befuhr ein 22-jähriger die L1047 aus Richtung Großbreitenbach kommend in Fahrtrichtung Möhrenbach. Ausgangs eine Linkskurve geriet der Seatfahrer auf die gegenüberliegende Fahrbahnseite, kam von der Fahrbahn ab und schließlich nach circa 30 m im Unterholz zum Stehen. Der 22-jährige wurde dabei leicht verletzt ins Ilm-Kreis-Klinikum Ilmenau verbracht. Hier wurde auch eine Blutentnahme mit ihm durchgeführt, da ein zuvor mit ihm durchgeführter Drogenvortest positiv auf Amphetamin/ Metamphetamin reagierte. Am Seat entstand durch den Unfall wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 6000,-EUR. Gegen den 22- jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

(sg)

