POL-IZ: 240102.2 Heide: Brand eines Mehrfamilienhauses

Heide (ots) - Am Samstag (30.12.23) kam es um 19:34 Uhr zu einer Auseinandersetzung vor einem Lokal am Schuhmacherort. Ermittlungen ergaben, dass der 21jährige Mann, welcher seinen Verletzungen erlag, aus Albanien stammte und sich vorübergehend zu Besuch in Heide aufhielt. Mangels dringenden Tatverdachts ist der Erlass eines Haftbefehls gegen den 30jährigen ...

mehr