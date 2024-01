Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240101.1 Kreis Steinburg und Dithmarschen: Silvestereinsätze zum Jahreswechsel

Kreis Steinburg und Dithmarschen (ots)

Die Silvesternacht sorgte zwar für diverse Einsätze, hauptsächlich wegen unliebsamen Böller- und Raketennutzern, Nachbarschaftsstreitigkeiten sowie vereinzelten Hecken- und Mülltonnenbränden, die Einsatznacht verlief jedoch verhältnismäßig ruhig ins Neujahr.

Im Kreis Steinburg gab es zwischen 18 Uhr und 6 Uhr 58 Einsätze, in der Emil-von Behring-Straße in Itzehoe meldeten Anwohner gegen 3:45 Uhr ein brennendes Auto. Die Brandursache ist noch nicht ermittelt, Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden.

Im Kreis Dithmarschen gab es zwischen 18 Uhr und 6 Uhr insgesamt 45 Einsätze mit Silvesterbezug. In Heide brannte am Montag gegen 4 Uhr vermutlich durch heiße Asche eine Restmülltonne unter einem Carport am Wesselner Weg. Das Carport samt Fahrzeug gerieten in Brand, das Feuer griff auf das Haus über. Alle Bewohner konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen.

Weder im Kreis Steinburg noch im Kreis Dithmarschen verzeichnete die Polizei Angriffe auf Einsatzkräfte. In der Silvesternacht wurden keine Einsatzkräfte in diesem Bereich verletzt.

