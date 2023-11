Feuerwehr Xanten

FW Xanten: Erfolgreiche Halbzeit in der Grundausbildung

Xanten (ots)

Samstag, 28.10.2023 - 24 Frauen und Männer konnten am vergangenen Samstag erfolgreich die erste Hälfte der Truppfrau bzw. Truppmann Ausbildung absolvieren.

Die Feuerwehren Xanten, Sonsbeck und Alpen arbeiten hier seit vielen Jahren eng zusammen. In ca. 80 ehrenamtlichen Ausbildungsstunden vermittelten Ausbilderinnen und Ausbilder aus den drei Feuerwehren die Inhalte der sogenannten Module 1 & 2. Hierzu zählen gesetzliche Grundlagen, Geräte- und Fahrzeugkunde, sowie Grundtätigkeiten für den Einsatzdienst.

Seit August fanden die Unterrichtseinheiten bei der Feuerwehr in Xanten statt. Die erlernten Inhalte können nun in den Einheiten vertieft werden. Im Februar 2024 starten die Module 3 & 4, die dann in Sonsbeck und Alpen absolviert werden.

Die Feuerwehren Xanten, Sonsbeck und Alpen gratulieren den neuen Kameradinnen und Kameraden und freuen sich über den Zuwachs und das ehrenamtliche Engagement in den Kommunen.

