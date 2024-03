POL-RBK: Burscheid - Laptop bei Einbruch gestohlen

Bergisch Gladbach/Overath (ots) - Am gestrigen Donnerstag (14.03.) wurde die Polizei zu zwei vollendeten Wohnungseinbrüchen gerufen. In Bergisch Gladbach-Schildgen wurde in der Zeit von Sonntag (10.03.) circa 10:00 Uhr bis gestern (14.03.) circa 16:45 Uhr in ein Reihenhaus in der Straße Am Schild eingebrochen. Der oder die unbekannten Täter hebelten hierfür ein ...

mehr