POL-RBK: Kürten - Aufmerksame Verkehrsteilnehmerin meldet Trunkenheitsfahrt

Wermelskirchen (ots) - Am gestrigen Mittwoch (13.03.) wurde in der Zeit zwischen 11:00 Uhr und 14:30 Uhr in ein Einfamilienhaus im Döllersweg eingebrochen. Der oder die bislang unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt in das Gebäude, indem sie an einem Fenster hebelten und die Glasscheibe zerstörten. Nach ersten Erkenntnissen wurde Schmuck in einem ...

mehr