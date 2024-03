POL-RBK: Kürten - Unbekannter Fahrzeugführer nach Unfallflucht gesucht

Leichlingen (ots) - Seit letztem Freitag (08.03.) wird der 83-jährige Erich R. aus Leichlingen vermisst. Der Vermisste wurde an diesem Tag letztmalig an seiner Wohnanschrift durch Nachbarn gesehen. Der Vermisste ist dement, jedoch körperlich in einem guten Zustand. Er geht regelmäßig in angrenzenden Wäldern wandern, zumeist abseits der Wanderwege. Die ...

