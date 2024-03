Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person

Leichlingen (ots)

Seit letztem Freitag (08.03.) wird der 83-jährige Erich R. aus Leichlingen vermisst. Der Vermisste wurde an diesem Tag letztmalig an seiner Wohnanschrift durch Nachbarn gesehen. Der Vermisste ist dement, jedoch körperlich in einem guten Zustand. Er geht regelmäßig in angrenzenden Wäldern wandern, zumeist abseits der Wanderwege.

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen und die Suchmaßnahmen der Polizei mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei, der DLRG und des DRK, die aktuell auch noch andauern, verliefen bisher ohne Erfolg.

Ein Foto des Vermissten befindet sich im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgender Adresse: https://polizei.nrw/fahndung/129743

Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort des Vermissten machen? Bei Hinweisen zum Aufenthaltsort des Vermissten wenden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 oder unter dem kostenlosen Notruf 110 an die Polizei Rhein-Berg. (ct)

