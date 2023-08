Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Neukirchen-Vluyn - Verkehrsunfall mit Flucht, Jugendlicher Kleinkraftradfahrer schwer verletzt, Zeugen gesucht

Neukirchen-Vluyn (ots)

Samstag gegen 21.15 Uhr kam es auf der Jahnstraße Höhe Haarbeckstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 17-jähriger Kleinkraftradfahrer verletzte sich dabei schwer. Der beteiligte Mercedes Fahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Ein 17-Jähriger aus Neukirchen Vluyn befuhr mit seinem Kleinkraftrad die Lindenstraße in Fahrtrichtung Neukirchener-Ring. Hinter ihm fuhr ein Mercedes, C-Klasse Kombi. Der Pkw fuhr dicht auf. Auf der Lindenstraße überholte der Pkw den Jugendlichen linksseitig ohne ausreichenden Sicherheitsabstand. Der Jugendliche machte durch Hupen darauf aufmerksam. Im Kreisverkehr Jahnstraße / Mozartstraße / Neukirchener Ring fuhr der Pkw einmal im Kreis. Der Jugendliche verließ den Kreisverkehr in Fahrtrichtung Jahnstraße. Der Pkw Fahrer folgte dem Kleinkraftrad. Nebeneinander fahrend entwickelte sich ein Streitgespräch zwischen den Fahrzeugführern. Hierbei berührten sich die Fahrzeuge. Der Jugendliche stürzte. Schwer verletzt wurde er einem örtlichen Krankenhaus zugeführt. Dort verblieb er stationär. Lebensgefahr besteht nicht. Der Pkw Fahrer entfernte sich vom Unfallort in Fahrtrichtung Kreuzstraße. Beschreibung Pkw Fahrer: männlich, circa 40 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß, dunkler Teint, kurze schwarze Haare. Bei dem Pkw handelte es sich um einen Mercedes C-Klasse Kombi, AMG, in der Farbe silber. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, melden sich bitte bei der Polizei in Moers unter der Rufnummer 02841-171-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell