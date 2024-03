Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Raubüberfall auf Tankstelle

Bergisch Gladbach (ots)

Am Freitagabend (08.03.) ist es zu einem Raubdelikt in einer Tankstelle auf der Kempener Straße im Stadtteil Katterbach gekommen.

Zwei maskierte Täter sollen gegen 22:00 Uhr den Verkaufsraum der Tankstelle betreten und den 18-jährigen Angestellten mit einer Waffe bedroht haben.

Einer der Täter nahm nach bisherigen Ermittlungen das Bargeld aus der Kasse und der andere entwendete mehrere Zigarettenpackungen. Ihre Beute verstauten sie in einem mitgeführten Rucksack und flüchteten nach der Tat in unbekannte Richtung. Zufällig vorbeikommende Passanten halfen dem Verkäufer und alarmierten über Notruf die Polizei. Eine Fahndung nach den Tätern verlief negativ. Der Geschädigte wurde durch die Tat leicht verletzt und kam mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Noch in der Nacht hat die Kriminalpolizei ihre Ermittlungen am Tatort aufgenommen.

Der bewaffnete Täter soll circa 16 bis 20 Jahre alt und circa 185 bis 190 cm groß gewesen sein, sprach Deutsch, trug dunkle Oberbekleidung mit hellen Bereichen sowie einer Kapuze und eine dunkle Jogginghose. Der zweite Täter soll circa 16 bis 17 Jahre alt und circa 170 bis 175 cm groß gewesen sein. Er trug ebenfalls dunkle Oberbekleidung mit Kapuze, eine helle Jogginghose und hatte einen großen schwarzen Rucksack dabei. Beide Täter waren nach Angaben des Geschädigten von dünner Statur, möglicherweise südländischer Herkunft und mit Sturmhauben maskiert.

Falls Sie im Umfeld des Tatortes verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an das zuständige Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell