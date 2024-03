POL-RBK: Odenthal - Diebstahl eines hochwertigen Geländewagens

Bergisch Gladbach (ots) - Am Sonntag (10.03.) verschafften sich unbekannte Täter zwischen 03:00 Uhr und 13:30 Uhr Zutritt zu einem Vereinsheim im Platzer Höhenweg. Im Inneren wurde eine abgeschlossene Holzschublade aufgebrochen und das darin befindliche Bargeld in niedriger vierstelliger Höhe entwendet. Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und hat eine Spurensicherung am Tatort veranlasst. Hinweise zu dieser Tat ...

