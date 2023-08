Ulm (ots) - Kurz nach 22.30 Uhr fuhr der 52-Jährige in der Hindenburgstraße an eine Kontrollstelle der Polizei heran. Der Mann sah die Beamten und wendete sein Fahrzeug. Die aufmerksamen Beamten nahmen sofort die Verfolgung auf und stoppten den Hyundai in der Weingartenstraße. Schnell war klar, warum der ...

mehr