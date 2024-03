Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Tageswohnungseinbruch in Einfamilienhaus

Wermelskirchen (ots)

Am gestrigen Mittwoch (13.03.) wurde in der Zeit zwischen 11:00 Uhr und 14:30 Uhr in ein Einfamilienhaus im Döllersweg eingebrochen. Der oder die bislang unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt in das Gebäude, indem sie an einem Fenster hebelten und die Glasscheibe zerstörten. Nach ersten Erkenntnissen wurde Schmuck in einem Wert von mittlerer vierstelliger Höhe gestohlen.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und führte eine Spurensicherung am Tatort durch. Zeugenhinweise zu diesem Einbruch nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. Wenn Sie eine kostenlose und unverbindliche Beratung zum Thema Einbruchschutz wünschen, kontaktieren Sie gerne das Fachkommissariat für Kriminalprävention unter der Rufnummer 02202 205-444 oder per E-Mail an gl.kriminalpraevention@polizei.nrw.de. (th)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell