POL-DADI: DA-West: Unfallbeteiligter nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Darmstadt (ots)

Am Samstag (02.03.) gegen 16:00 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen vier Fahrzeugen auf der Fritz-Bauer-Straße. Ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr die Fritz-Bauer-Straße in Richtung Donnersbergring. Kurz nach dem Kreuzungsbereich Elisabethenstraße bremste der Verkehrsteilnehmer aus bisher unbekanntem Gründen ab, so dass es zu einem Auffahrunfall zwischen zwei nachfolgenden Fahrzeugen kam. Ein am Fahrbahnrand parkendes Fahrzeug wurde hierbei ebenfalls beschädigt. Das abbremsende Fahrzeug setzte seine Fahrt in Richtung Donnersbergring fort und entfernte sich so von der Unfallstelle. An den drei Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von mindestens 13.000 EURO.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang bzw. dem flüchtigen Unfallbeteiligten geben können, werden gebeten, sich beim 2. Polizeirevier in Darmstadt (06151-969 41210) zu melden.

Berichterstatterin: PK'in Ziegler

