Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Betrunken Pedelec gefahren

Einbeck (ots)

Einbeck

Am 24.07.2023, wurde ein 43-jähriger Mann aus Einbeck gegen 02:40 Uhr in der Straße Am Bahnübergang in Einbeck mit seinem Pedelec fahrend angehalten und kontrolliert. Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnte starker Atemalkoholgeruch bei dem Mann festgestellt werden, sodass ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde, der dann einen Wert von mehr als 1,6 Promille ergab. Daraufhin wurde dem Mann die Weiterfahrt untersagt und es wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell