POL-NOM: Handy und Geldbörse gestohlen

Uslar (ots) - Uslar (La) - Am 21.07.2023, zwischen 15.00 Uhr und 18.00 Uhr, kam es in der Hans-A.-Kampmann-Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen am Fahrbahnrand geparkten PKW und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Uslar (Tel.: 05571-80060) zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim ...

