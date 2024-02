Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Mehrere PKW geöffnet - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Donnerstagmittag und Freitagmorgen (22./23.02.2024) ereigneten sich mindestens drei Fälle, bei denen sich noch unbekannte Täter in Ludwigsburg widerrechtlich Zugang zu PKW verschafften und diese anschließend durchsuchten. Die Fälle trugen sich in der Brenz-, der Wilhelm-Bloß- und der Isopistraße zu. Bei den Fahrzeugen handelte es sich um zwei Ford und einen Skoda. Die Täter stahlen Bargeld, ein Smartphone, Modeaccessoires und ein Ladekabel. Auch im Fahrzeug befindliche Speisen ließen sie sich nicht entgehen. Der Gesamtwert des Diebesguts wird auf etwa 700 Euro geschätzt. Zeugen und gegebenenfalls weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail: ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell