POL-LB: Gerlingen: Unbekannter schlägt 79-Jährigen - Polizei sucht Zeugen

Wegen Körperverletzung ermittelt der Polizeiposten Gerlingen nachdem es am Dienstag (20.02.2024) zwischen 17.00 Uhr und 17.30 Uhr in einem Waldstück im Bereich Gerlingen-Schillerhöhe zu einem Vorfall zwischen zwei Männern gekommen ist. Ein 79-Jährige ging im dortigen Waldgebiet unweit des Nanettewegs mit seinen beiden nicht angeleinten Hunden spazieren. Plötzlich hörte er zunächst Stimmen und traf anschließend auf eine Frau und einen Mann, die ebenfalls mit ihren Hunden spazieren gingen. Diese waren vermutlich auch nicht angeleint. Die beiden Männer gerieten, mutmaßlich aufgrund der nicht angeleinten Hunde, in einen Streit. Im Zuge dessen schlug der Unbekannte dem 79-Jährigen in die Körperseite, worauf diese zu Boden ging. Nachdem sich der Senior aufgerappelt hatte, machte er sich auf den Weg nachhause. Der unbekannte Täter folgte ihm noch kurze Zeit und rief ihm etwas nach. Der 79-Jährige musste anschließend im Krankenhaus behandelt werden und erstatte im Nachgang Anzeige. Auch erst im Nachgang stellte er fest, dass einer seiner beiden Hunde eine Bisswunde davon getragen hatte, deren Herkunft bislang ungeklärt ist. Der Täter wurde als etwa 180 cm groß und deutlich korpulent bzw. stämmig beschrieben. Er hat einen rotbraunen Vollbart und einen kurzen Schnurrbart. Der Mann trug einen rötlichen Anorak und eine rötliche Mütze. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 07156 9449-0 oder per E-Mail: ditzingen.prev@polizei.bwl.de entgegen

