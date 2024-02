Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81

Möglingen: Mehrere Leichtverletzte und hoher Sachschaden durch Auffahrunfall

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt fünf Beteiligten kam es am Freitag (23.02.2024) gegen 07:30 Uhr auf der Bundesautobahn 81 an der Anschlussstelle Ludwigsburg Süd aus Fahrtrichtung Heilbronn kommend. Eine 29 Jahre alte Land Rover- und eine 22-jährige Fiat-Lenkerin standen staubedingt hintereinander auf dem Verzögerungsstreifen. Von hinten näherte sich die 18 Jahre alte Lenkerin eines BMW dem Stauende und bremste bereits ab. Die dahinterfahrende 42-jährige Lenkerin eines VW übersah vermutlich das Stauende und kollidierte ungebremst mit dem BMW. Dieser wurde durch den Aufprall auf den Fiat aufgeschoben, der wiederum auf den Land Rover aufgeschoben wurde. Während des Vorfalls befuhr ein Sattelzug den rechten Fahrstreifen der A 81 neben dem Verzögerungsstreifen. Dieser wurde ebenfalls in den Unfall verwickelt, da der VW der 42-Jährigen beim Zusammenprall mit dem BMW nach links abgewiesen wurde und dabei die rechte Fahrzeugseite des Sattelzuges streifte. Der 34-jährige Sattelzug-Lenker blieb unverletzt und konnte seine Fahrt anschließend fortsetzen. Die 42- und die 29-Jährige erlitten leichte Verletzungen, während die 22 und die 18 Jahre alten Frauen schwer verletzt wurden. Alle vier wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Ihre Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme waren der rechte Fahrstreifen und der Verzögerungsstreifen bis gegen 09:30 Uhr gesperrt. Es entstand ein Rückstau von mehreren Kilometern. Der Sachschaden, inklusive beim Unfall beschädigter Verkehrseinrichtungen, wird auf etwa 125.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell