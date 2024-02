Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Polizeipräsidium Ludwigsburg: Tatverdächtiger nach versuchtem Raubüberfall in Böblingen-Dagersheim identifiziert

Ludwigsburg (ots)

Am Abend des 25. September 2023 hatte ein bislang unbekannter Tatverdächtiger eine Tankstelle in der Böblinger Straße in Dagersheim betreten, eine 39-jährige Mitarbeiterin mit einem Messer bedroht und die Herausgabe von Bargeld gefordert. Anschließend war er ohne Beute geflüchtet (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5612069).

Im Zuge ihrer Ermittlungen bat die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg auch die Öffentlichkeit um Mithilfe und veröffentlichte am 16. Januar 2024 eine Fahndung mit Bildern aus der Videoüberwachungsanlage der Tankstelle (Pressemitteilung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5692510).

Infolge der Öffentlichkeitsfahndung ergaben sich Hinweise darauf, dass es sich bei dem Tatverdächtigen aus Böblingen-Dagersheim um einen 31-jährigen Mann handeln könnte, der bereits Ende November 2023 im Landkreis Göppingen festgenommen wurde und sich seitdem wegen einer ganzen Reihe von Raub- und Diebstahlsdelikten im süddeutschen Raum in Untersuchungshaft befindet (Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Reutlingen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/5662329). Auf Grund der in enger Zusammenarbeit des Kriminalkommissariats Tübingen und der Kriminalpolizeidirektion Böblingen erlangten Erkenntnisse kommt der 31-Jährige auch als Täter des versuchten Tankstellenüberfalls in Böblingen-Dagersheim in Betracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell