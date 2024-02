Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Unbekannter greift 49-jährigen Mann an - Zeugen nach gefährlicher Körperverletzung gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein 49-Jähriger war am Donnerstag (22.02.2024) gegen 12:30 Uhr zu Fuß in der Straße "Oberen Vorstadt" in Sindelfingen unterwegs. Dabei hörte er Musik über eine Musikbox. An der Einmündung zur Leonberger Straße traf er auf eine Gruppe von 3 bis 4 Jugendlichen. Mutmaßlich grundlos wurde der Mann dann aus der Gruppe heraus von einem bislang unbekannten Täter verbal angegangen und mit einem Schlüsselbund ins Gesicht geschlagen. Der 49-Jährige stürzte hierdurch zu Boden, wo der Täter auf ihn eintrat. Im weiteren Verlauf konnten die anderen Jugendlichen den Unbekannten beruhigen, woraufhin dieser die Örtlichkeit verließ. Der Täter wird als etwa 15 bis 16 Jahre alt, 170 cm groß und mit kurzen blonden Haaren beschrieben. Zur Tatzeit soll er eine graue oder weiße Jacke getragen haben. Das Polizeirevier Sindelfingen bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall, zum Täter oder den Jugendlichen geben können, sich unter der Tel. 07031 697-0 oder per E-Mail an sindelfingen.prev@polizei.bwl.de zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell