POL-RBK: Bergisch Gladbach/Overath - Bargeld und Schmuck bei zwei Wohnungseinbrüchen gestohlen

Bergisch Gladbach/Overath (ots)

Am gestrigen Donnerstag (14.03.) wurde die Polizei zu zwei vollendeten Wohnungseinbrüchen gerufen.

In Bergisch Gladbach-Schildgen wurde in der Zeit von Sonntag (10.03.) circa 10:00 Uhr bis gestern (14.03.) circa 16:45 Uhr in ein Reihenhaus in der Straße Am Schild eingebrochen. Der oder die unbekannten Täter hebelten hierfür ein Fenster auf und durchsuchten mehrere Räumlichkeiten im Inneren des Hauses nach Wertgegenständen. Nach ersten Erkenntnissen wurden ein mittlerer dreistelliger Bargeldbetrag und Schmuck im Wert eines niedrigen vierstelligen Bereiches gestohlen.

In Overath brachen Unbekannte gestern (14.03.) zwischen 18:00 Uhr und 21:00 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Fischerstraße ein. Auch hier wurde ein Fenster aufgehebelt und etliche Zimmer nach möglicher Tatbeute durchsucht. Der oder die Täter entwendeten schließlich mindestens einen Bargeldbetrag im niedrigen dreistelligen Bereich sowie Schmuck im Wert von unterer vierstelliger Höhe.

In beiden Fällen nahm die Polizei eine Strafanzeige auf und führte eine Spurensicherung durch. Zeugenhinweise zu beiden Einbrüchen nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. Für eine kostenlose und unverbindliche Beratung zum Thema Einbruchschutz kontaktieren Sie das Fachkommissariat für Kriminalprävention unter der Rufnummer 02202 205-444 oder per E-Mail an gl.kriminalpraevention@polizei.nrw.de. (th)

