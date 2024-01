Polizei Dortmund

POL-DO: Radfahrer stirbt nach Sturz auf glatter Straße in Dortmund

Nach einem Sturz auf der vereisten Speicherstraße im Dortmunder Hafen ist ein 55-jähriger Radfahrer am Freitagmorgen verstorben. Ein Zeuge verständigte den Rettungsdienst über den Sturz. Trotz Reanimations-Maßnahmen ist der Dortmunder in einem Krankenhaus verstorben.

Zwischen Donnerstag (11.1.2024, 20:00 Uhr) und Freitag, 10:00 Uhr, beschäftigten 167 Verkehrsunfälle das Polizeipräsidium Dortmund in Dortmund, Lünen und auf den Autobahnen im Regierungsbezirk Arnsberg. Mindestens 104 sind auf Glätte zurückzuführen.

In Lünen stürzte ein Kind auf glatter Straße mit dem Rad auf dem Weg zur Schule. Der Rettungsdienst lieferte das verletzte Kind in ein Krankenhaus ein. Auf dem Hohen Wall in Dortmund stürzte eine Frau. Auch diese Radfahrerin wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die Anrufe bei der Polizei aufgrund von Verkehrsunfällen hielten bis in die Mittagsstunden an.

