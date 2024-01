Polizei Dortmund

POL-DO: Fußgänger reanimiert - Glätte mögliche Unfallursache

Dortmund (ots)

Polizisten haben in der Nacht auf Freitag, 12.1.2024, einen Fußgänger in Lünen reanimiert. Wahrscheinlich ist er zuvor auf dem spiegelglatten Bürgersteig ausgerutscht.

Um Mitternacht melden sich zwei aufmerksame Zeugen bei der Polizei und machten Angaben zu einer hilflosen Person in der Friedrichstraße. Vor Ort fanden die Einsatzkräfte eine leblose Person am Rand der Fahrbahn liegend. Die Beamten begannen sofort mit der Reanimation und übergaben dann an den Rettungswagen. Nach circa 20 Minuten wies der Mann wieder Vitalzeichen auf und wurde durch den Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

An der Örtlichkeit herrschte zur Einsatzzeit erhebliche Glätte. Möglicherweise ist der 52-Jährige wegen dem Glatteis gestürzt.

