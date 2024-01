Polizei Dortmund

POL-DO: Schlägerei mit bis zu 40 Beteiligten in Hamm - TikTok-Challenge war anscheinend der Auslöser

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0037

Am 02.01.24, gegen 19:40 Uhr, war es in der Nähe eines Schnellrestaurants auf der Münsterstraße in Hamm zu einer größeren Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen aus dem Raum Münster, Warendorf und Hamm gekommen. Anfänglich war von 60 Beteiligten ausgegangen worden. Die Ermittlungen deuten aber eher auf 30 bis 40 Teilnehmer hin.

Die beiden zunächst durch Tritte und Schläge schwer verletzten 16-Jährigen sind mittlerweile aus dem Krankenhaus entlassen und befinden sich auf dem Wege der Besserung. Ein ebenfalls zufällig in den Konflikt geratener 19-jähriger Leichtverletzter, der versprühtes Pfefferspray eingeatmet hatte, war nur zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gekommen.

Das LKA hatte aufgrund der zu erwartenden umfänglichen Ermittlungsarbeiten, die Zuständigkeit auf das Polizeipräsidium Dortmund übertragen. Hierzu wurden Kräften der Polizeipräsidien Dortmund und Hamm in den Strukturen einer Mordkommission mit den damit verbundenen größeren Ressourcen an Personal und Technik eingesetzt.

Als derzeitiges Fazit kann nun gesagt werden, dass offensichtlich aufgrund einer sogenannten TikTok-Challenge zwei Gruppierungen aus Münster und Hamm gegeneinander aufgeputscht wurden. Hierbei wird die vermeintliche Rivalität zwischen zwei Städten in den Vordergrund gestellt. Treffen die Gruppierungen aufeinander, sind sinnlose Provokationen die Folge. In dem vorliegenden Sachverhalt trieben es die Jugendlichen auf die Spitze und griffen sich gegenseitig auch körperlich an.

Die Einsatzkräfte in Hamm und Münster sind bezüglich des Sachverhaltes sensibilisiert. Weitere Auseinandersetzungen wurden seitdem nicht mehr festgestellt.

Die Ermittlungen zu den Tätern dauern noch an.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell