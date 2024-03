Landkreis Aurich (ots) - Kriminalitätsgeschehen Krummhörn - Versuchter Einbruch in Vereinsheim Unbekannte versuchten in der Nähe von Greetsiel in ein Sportbootvereinsheim einzubrechen. Die Tat ereignete sich in der Zeit von Sonntag, 16 Uhr bis Montag 12 Uhr. Die Eingangstür wurde beschädigt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Pewsum zu melden unter 04923 ...

