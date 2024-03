Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Polizeiliche Beratungsstelle informiert zu Sicherheitsthemen auf der Baumesse 2024

Darmstadt (ots)

Die Polizeiliche Beratungsstelle wird dieses Jahr wieder mit einem eigenen Infostand an der Baumesse Darmstadt vertreten sein.

Besucherinnen und Besucher können den Stand der Beratungsstelle in Halle 3 unter der Standnummer 3.268 finden, der an allen drei Messetagen, vom 05. bis 07. April, geöffnet ist. Ein besonderes Highlight erwartet die Messebesucher am Sonntag, den 07. April 2024, um 11:45 Uhr in Halle 3, Raum 3.010: Kriminalhauptkommissar Tobias Scholle wird einen Vortrag zum Thema "Einbruchschutz" halten, der viele hilfreiche Tipps bieten wird. Die Polizeiliche Beratungsstelle verschiedene Sicherheitsthemen. Dazu gehören sicherungstechnische Empfehlungen zum Schutz vor Einbrüchen. Besonders wird das Thema des "Wachsamen Nachbarn" beleuchtet, denn Nachbarschaftshilfe spielt eine wichtige Rolle im Schutz vor Kriminalität.

Des Weiteren werden Tipps zur Vermeidung von Fahrraddiebstählen und Verhaltenshinweise im Zusammenhang mit "Trickdiebstahl - Taschendiebstahl" präsentiert.

Die Polizeiliche Beratungsstelle lädt alle Interessierten herzlich dazu ein, ihren Stand zu besuchen und sich über diese wichtigen Sicherheitsthemen zu informieren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell