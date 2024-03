Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Seeheim-Jugenheim: Wände mit Graffiti besprüht

Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Seeheim-Jugenheim (ots)

Einen Sachschaden von rund 2.000 Euro haben bislang noch unbekannte Täter im Laufe des Wochenendes an einem Schulgebäude verursacht. Zwischen 16.30 Uhr am Freitag (8.3.) und 6.45 Uhr am darauffolgenden Montag besprühten die Schmierfinken zwei Hauswände, vier Fenster und zwei Glastüren des Anwesens in der Sandstraße mit pinker Farbe. Das Kommissariat 42 der Kriminalpolizei in Pfungstadt hat die Ermittlungen in dieser Sache aufgenommen und hofft auf Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06157/9509-0. Wem ist im Tatzeitraum Verdächtiges aufgefallen?

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell