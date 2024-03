Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Bieberau

Fränkisch-Crumbach: Suche nach vermissten 13 und 90-Jährigen mit erfreulichem Ende

Groß-Bieberau / Fränkisch-Crumbach (ots)

Die Suche nach einem vermissten 13-Jährigen sowie einem 90 Jahre alten Mann hat am Montagabend (11.3.) die Polizei gefordert. Glücklicherweise konnten beide im Rahmen der Fahndung angetroffen werden.

Gegen 16.45 Uhr wurde der Polizei in Ober-Ramstadt mitgeteilt, dass ein 13 Jahre alter Junge nicht wie üblich von der Schule nach Hause gekommen sei. Es folgten entsprechende Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen der Polizei. In diesem Zuge kamen auch Mantrailer Hunde sowie ein Polizeihubschrauber über den Feldgemarkungen rund um Reinheim und Groß-Bierberau zum Einsatz. Ebenso fahndete die Polizei öffentlich über Hessenwarn nach dem vermissten Jugendlichen. Schließlich konnte der 13-Jährige gegen 21.30 Uhr in Darmstadt wohlbehalten angetroffen werden.

Ebenfalls wohlbehalten aber leicht unterkühlt fanden Streifen einen gesuchten 90-Jährigen gegen 0.50 Uhr auf einem Gartengrundstück in Fränkisch-Crumbach. Angehörige meldeten den Senior gegen 22.20 Uhr als vermisst. Daraufhin suchten unter anderem Polizeistreifen nach dem älteren Herrn. Über die Rettungsleitstelle wurde darüber hinaus auch die Rettungshundestaffel alarmiert. Diese konnten jedoch abbestellt werden, da er schließlich entdeckt wurde und in ein Krankenhaus kam.

