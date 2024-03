Bürstadt (ots) - Ein in der Lorscher Straße abgestellter Sattelzug geriet in der Zeit zwischen Samstagmorgen (09.03.) und Sonntagabend (10.03.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter entwendeten die weiße Sattelzugmaschine der Marke DAF mit dem Kennzeichen WES-JP 768 samt Auflieger mit dem Nummernschild WES-JP 850, auf bislang nicht bekannte Weise. Der Schaden ...

mehr