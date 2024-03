POL-DA: Bürstadt: Sattelzug im Wert von 100.000 Euro gestohlen (WES-JP 768/WES-JP 850)

Lampertheim (ots) - Ein VW Golf, der auf dem Parkplatz "Wildbahn" an der Landesstraße 3110 parkte, ist am Montag (11.03.), in der Zeit zwischen 10.20 und 11.45 Uhr, von Kriminellen aufgebrochen und nach Wertgegenständen durchsucht worden. Nachdem sich die Täter über eine eingeschlagene Fahrzeugscheibe Zugang zum Innenraum verschafft hatten, ließen sie eine Handtasche samt Inhalt mitgehen. Die Kripo in Heppenheim (K ...

