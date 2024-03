Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bürstadt-Bobstadt: Vor Polizei geflüchtet

17-Jähriger am Steuer

Bürstadt-Bobstadt (ots)

Die Verkehrskontrolle eines 17-jährigen Fahrers mündete am Sonntagabend (10.3.) in einer Blutentnahme auf der Polizeistation in Lampertheim.

Gegen 21.45 Uhr beabsichtige die Streife einen Wagen auf der Wormser Straße zu kontrollieren. Der zu kontrollierende Fahrer reagierte nicht auf die Anhaltesignale der Polizei, sondern entschloss sich mit dem Wagen zu beschleunigen. Im Rahmen seines Fluchtmanövers fuhr er gegen ein Garagentor und kam dort zum Stehen. Das mit vier Personen besetzte Fahrzeug, konnte im Anschluss von den Beamtinnen und Beamten kontrolliert werden. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand glücklicherweise niemand.

Wie sich im Rahmen der Kontrolle herausstellte, war der Wagenlenker 17 Jahre alt und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Weiterhin bestand der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Drogen stand. Im Kofferraum des Autos stellten die Ordnungshüter zudem 94 Gramm Cannabis sicher.

Bei dem Aufprall entstanden an der Garage und an darin befindlichen Fahrzeugen Schäden, die auf circa 6000 Euro geschätzt werden.

Ob der 17-Jährige aufgrund seines nicht vorhandenen Führerscheins, seines Drogenkonsums oder wegen dem Cannabis vor der Polizei flüchtete, muss noch geprüft werden.

