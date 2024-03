Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Hirschhorn: Nach Tritt gestürzt und verletzt/Polizei sucht Zeugen

Hirschhorn (ots)

Am Donnerstagabend (07.03.), gegen 21.50 Uhr, kam es in der Fußgängerzone (Hauptstraße) zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 34 Jahre alten Mann und drei Unbekannten. Der zu Fuß nach Hause gehende 34-Jährige wurde von den drei Personen unvermittelt angegangen. Durch einen Tritt kam er zu Fall und zog sich schwerere Verletzungen an beiden Händen zu. Die Täter flüchteten vom Tatort.

Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung. Sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang nimmt der Polizeiposten Hirschhorn unter der Telefonnummer 06272/93050 entgegen.

