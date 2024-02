POL-EU: Mitarbeiter von Rettungsdienst im Einsatz verletzt

Euskirchen (ots) - Am gestrigen Dienstag (13. Februar) begab sich gegen 18.45 Uhr ein 24-Jähriger aus Euskirchen mit gleich zwei Damenwinterjacken in eine Umkleidekabine in einem Geschäft in der Spiegelstraße in Euskirchen. In der Kabine entfernte der Mann die Sicherung von einer Jacke und steckte diese sowie zwei Damendüfte in einen mitgeführten Rucksack. Die zweite Jacke legte der Mann wieder in den Verkaufsraum ...

