Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Verkäuferin bemerkt Diebstahl

Euskirchen (ots)

Am gestrigen Dienstag (13. Februar) begab sich gegen 18.45 Uhr ein 24-Jähriger aus Euskirchen mit gleich zwei Damenwinterjacken in eine Umkleidekabine in einem Geschäft in der Spiegelstraße in Euskirchen.

In der Kabine entfernte der Mann die Sicherung von einer Jacke und steckte diese sowie zwei Damendüfte in einen mitgeführten Rucksack. Die zweite Jacke legte der Mann wieder in den Verkaufsraum zurück.

Eine Mitarbeiterin bemerkte den Diebstahl und informierte den Ladendetektiv.

Der 24-Jährige wurde vorläufig festgenommen und der Polizeiwache Euskirchen zugeführt.

Es wurde eine Anzeige bezüglich des schweren Ladendiebstahls gefertigt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell