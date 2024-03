Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Im Auricher Innenstadtbereich kam es am Montagabend zu einem Ladendiebstahl. Eine 54-jährige Frau aus Aurich entwendete mehrere Waren aus einem Lebensmittelgeschäft im Fischteichweg und flüchtete fußläufig. Polizeibeamte konnten die Frau im Nahbereich stellen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

In Hinte kam es zu einem Einbruch in eine Arztpraxis. Unbekannte verschafften sich im Zeitraum von Sonntag, 15.30 Uhr, bis Montag, 7.40 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einer Arztpraxis in der Hans-Böckler-Allee. Zum derzeitigen Zeitpunkt ist noch nicht bekannt, ob Diebesgut erlangt werden konnte. Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Norden unter 04931 9210 zu melden.

Unbekannte haben in der Nacht zu Sonntag im Bereich der Badstraße in Hage ein Pedelec entwendet. Das graue Damen-Pedelec der Marke KTM war zuvor mit einem Schloss ordnungsgemäß gesichert worden. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Hage unter 04931 973980 zu melden.

