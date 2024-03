Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund vom 10.03.2024

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Versuchter Einbruch über den Balkon

Ein 21-jähriger Aurich hat am Samstagabend versucht, im Stadtgebiet über einen Balkon in die Wohnung seiner Ex-Freundin einzubrechen. Der Versuch wurde der Polizei gemeldet, die ihn wiederum auf dem Balkon habe feststellen können. Aufgrund seines unbelehrbaren Verhaltens wurde er zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Bei seiner Verbringung zur Polizeidienststelle beleidigte er die eingesetzten Beamten mehrfach.

Aurich - Im Tanzlokal unsittlich berührt

Am frühen Sonntagmorgen soll ein 51-Jähriger aus Südbrookmerland eine 25-jährige Auricherin auf der Tanzfläche mehrfach unsittlich angefasst haben, die sich gegen ihn mit einer Ohrfeige zur Wehr setzte. Der Mann wurde dafür aus dem Lokal entfernt und der Polizei übergeben. Diese leitete ein Strafverfahren gegen ihn ein. Zeugen des Vorfalls mögen sich bitte bei der Polizei Aurich (Tel.: 04941-606215) melden.

Südbrookmerland - sexuelle Belästigungen in Diskothek

In einer Diskothek soll ein 26-jähriger Wilhelmshavener gleich mehrere Frauen sexuell belästigt haben. Die Opfer seien nacheinander gegen ihren Willen von ihm in den Arm genommen, geküsst und/oder unsittlich berührt worden. Der 23-jährige Begleiter des Täters soll dabei andere Gäste beleidigt haben. Beide erhielten einen Platzverweis und es wurden entsprechende Strafverfahren gegen sie eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich (Tel.: 04941-606215) zu melden.

Wiesmoor - Vorzelt auf Campingplatz beschädigt

In der Zeit vom 01.03. bis zum 09.03. wurde auf dem Campingplatz durch unbekannte Täter das Vorzelt eines Wohnwagens an zwei Stellen mit einem scharfen Gegenstand beschädigt. Der geschätzte Schaden beläuft sich auf ca. 1500 Euro. Wer Hinweise dazu geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Wiesmoor (Tel.: 04944-914050) in Verbindung zu setzen.

Aurich - Illegale Müllentsorgung

Der Polizei Aurich wurden am Wochenende zwei Fäl le von unerlaubter Müllentsorgung gemeldet. In dem ersten Fall haben Unbekannte diverse Farbbehälter in der Straße Am Abelitzkanal Nord in Höhe des Königskielwegs abgestellt. In dem anderen Fall wurde diverser Plastikmüll in der Straße Zum Ewigen Meer durch Unbekannte abgelegt. Zeugen werden gebeten, ihre Beobachtungen der Polizei Aurich (Tel.: 04941-606215) mitzuteilen.

Verkehrsgeschehen

Südbrookmerland - Ohne Versicherungsschutz mit Roller gefahren

Ein 22-jähriger Südbrookmerländer war auf dem Koppelweg in Victorbur mit einem Roller unterwegs, für den kein gültiger Versicherungsschutz bestand. Bei der polizeilichen Kontrolle wurde festgestellt, dass an dem Roller noch das abgelaufene Versicherungskennzeichen angebracht war. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Sachbeschädigung Einkaufszentrum

In der Nacht zu Sonntag wurden mehrere Einkaufswagen von dem Parkdeck eines Einkaufszentrums in der Bahnhofstraße in Norden geworfen, wodurch ein Glaselement vom Gebäude beschädigt worden ist. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Norden zu melden, Tel.: 04931/9210.

Verkehrsgeschehen

Upgant-Schott - Fahren ohne Versicherung

Samstagnachmittag ist ein 14-jähriger Marienhafer mit einem E-Scooter in Upgant-Schott durch Polizeibeamte kontrolliert worden. Im Zuge der Kontrolle wurde festgestellt, dass der E-Scooter keinen gültigen Versicherungsschutz hat. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Sonstiges

Norddeich - Brand bei Fahrradverleih

Eine aufmerksame Taxi-Fahrerin stellte Samstagnacht einen Brandausbruch bei einem Fahrradverleih im Dörper Weg in Norddeich fest und informierte die Polizei. Umgehend begaben sich die Feuerwehr Norden und die Polizei zur Einsatzstelle. Das Feuer konnte zeitnah gelöscht werden. Es sind mehrere Go-Karts sowie ein Überseecontainer beschädigt worden. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Landkreis Wittmund

-keine presserelevanten Ereignisse-

