Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr führt zu Gewahrsam

Gera (ots)

Die Besatzung eines Rettungswagens befand sich am Samstag (13.01.2024), gegen 15:40 Uhr, auf Einsatzfahrt in der Nürnberger Straße in Gera, als ein 40-Jähriger, auf Höhe der Haltestelle "Lusan-Laune", unvermittelt eine Glasflasche in Richtung des Fahrzeuges warf. Nur durch eine Gefahrenbremsung konnte eine Beschädigung des Rettungswagens verhindert werden. Die unverzüglich eingesetzten Polizeibeamten konnten im Rahmen ihrer Fahndungsmaßnahmen den Flaschenwerfer noch im Nahbereich feststellen. Aufgrund seines Verhaltens erhielt der 40-Järhige zunächst einen Platzverweis. Dieser führte jedoch nicht zur Einsicht bzw. Mäßigung des Mannes, denn nur kurze Zeit später begann er in der Tiefgarage eines nahegelegenen Einkaufsmarktes Passanten lautstark an zu pöbeln. Die eingesetzten Beamten nahmen den Mann daraufhin in Gewahrsam. Der 40-Jährige muss sich nun wegen des gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr sowie Beleidigung verantworten. (PS)

