Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahndungserfolg

Gera (ots)

Weida.

Am Freitag, 12.01.2024 kontrollierten Beamte der PI Greiz in der Gräfenbrücker Straße in Weida einen 31-Jährigen. Im Zuge der Kontrolle wurden bei der Person mehrere verbotene Knallkörper aufgefunden und beschlagnahmt. Da gegen die Person auch ein Haftbefehl aus einer vorangegangenen Straftat vorlag, wurde dieser im Anschluss an die erforderlichen Maßnahmen in die JVA Hohenleuben eingeliefert.

